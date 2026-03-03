Son Mühür- ABD Başkanı Trump dünyanın ezberlerini bozacak adımlar atmaktan vazgeçecek gibi görünmüyor.

Bu ay ABD'ye geçen BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı koltuğuna oturan isim Melania Trump oldu.

Slovenya kökenli eski manken Melania Trump, bir ABD başkanının eşi olarak toplantıya BM'de başkanlık eden ilk isim olarak tarihe geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le toplantı öncesi bir araya geldiği belirtilen Melania Trump'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantının konusu ise 'Çatışma, Teknoloji ve Eğitimde Çocuklar'dı.

İran'da masum çocukları katletmişlerdi...



ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonun ilk gününde İran'ın güneyindeki Minab kentinde kız öğrencilerimn eğitim gördüğü bir ilkokul yerle bir olmuş, olayda 168 masum çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

İran'da yaşanan dehşete değinmeden çatışma bölgelerinde çocuklardan bahseden Melania Trump,

''"Bilgi ve anlayış tüm toplumlarda gerçekten değer gördüğünde sürdürülebilir barış sağlanabilir" mesajı verdi ve,

"BM Güvenlik Konseyi üye devletlerini, topluluklarımızda öğrenmeyi korumaya ve herkes için daha yüksek eğitim seviyelerine erişimi teşvik etmeye kararlı olmaya çağırıyorum." dedi.

Beyaz Saray, Melania Trump'ın konuşmasından,

''"Özgürlük için hayatlarını feda eden kahramanlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerim. Cesaretleri ve adanmışlıkları her zaman hatırlanacaktır." sözlerini paylaştı.

Dünyanın çivisi çıktı...



Toplantının yapılacağı salona pop star gibi giren Melania Trump'ın BM'ye başkanlık etmesini değerlendiren gazeteci Dr. Savash Porgham,

''Melania Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını yönetmiş. Çivisi çıktı bu Trumpgillerin kafasına göre dilediğini yapmasının…'' hatırlatmasında bulundu.

Çıldırmamak elde mi?



Gazeteci Cemile Bayraktar ise,

''Trump, İranlı kız çocuklarını öldürürken eşi Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık ediyor.

Bitmedi.

Konu:

“Çocuklara eğitim verme yoluyla barış”

Bitmedi.

Aşağıdaki fotoğrafta da

Trump ailesi ve çocuk istismarcısı Epstein çetesi aynı karede.

Yargılanması gereken tüm katiller ve pedofililer, hepimizin kaderini tayin ediyor.

Çıldırmamak elde mi?'' diye sordu.