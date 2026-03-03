Bölgesel denklemlerin hızla değiştiği Orta Doğu ve çevresinde güvenlik riskleri en üst seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’in İran eksenli operasyonlarının ardından artan tehdit algısı, Washington yönetimini harekete geçirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 16 farklı ülke ve stratejik noktada ikamet eden vatandaşlarına yönelik hayati bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, mevcut ticari ulaşım imkanları tükenmeden bölgenin derhal terk edilmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik tehdidi altındaki riskli bölgeler ilan edildi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, güvenlik durumunun öngörülemez bir seyir izlediği vurgulanırken, tahliye tavsiyesinin kapsamı oldukça geniş tutuldu. "Ciddi güvenlik riskleri" ibaresiyle duyurulan uyarı listesinde; Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen yer alıyor. Söz konusu bölgelerdeki ABD vatandaşlarının güvenliklerini riske atmadan, aktif olan sivil havayolu veya deniz yolu hatlarını kullanarak hızlıca lokasyon değişikliği yapmaları talep edildi. Olası bir acil durumda destek ihtiyacı duyacak kişiler için ise 7/24 kesintisiz hizmet verecek yardım hatlarının devreye alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Rubio’dan kriz masası ve dijital takip vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin ciddiyetini vurgulamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden bir video mesaj yayımlayarak vatandaşlarına seslendi. Rubio, yurt dışındaki Amerikalıların can güvenliğini korumanın birincil öncelikleri olduğunu belirterek, bakanlık bünyesinde özel bir kriz masasının kurulduğunu ilan etti. Kriz yönetim merkezi aracılığıyla personellerin ve teknolojik kaynakların bölgeye kanalize edildiğini ifade eden Rubio, veri akışının sağlıklı yürütülebilmesi için kritik bir hatırlatmada bulundu.

Akıllı seyahat kayıt sistemi (STEP) için kritik çağrı

Güvenlik parametrelerinin anlık olarak değiştiği bu süreçte Rubio, vatandaşlarının hükûmet ile temasını kaybetmemesi için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) üye olmalarının altını çizdi. Bu sistem üzerinden anlık saha bilgisi ve güvenli bölge güncellemelerinin paylaşılacağını belirten Dışişleri Bakanı, internet kanalları üzerinden yayımlanan resmi duyuruların titizlikle takip edilmesini istedi. ABD'nin bu sert uyarısı, bölgedeki askeri hareketliliğin sivil güvenliği doğrudan tehdit edebilecek bir aşamaya geldiğinin en somut göstergesi olarak nitelendiriliyor.