İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadı. Bölgedeki ABD askeri üsleri ve bu üslere ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri de hedef alındı. Orta Doğu'da çatışmanın boyutu hızla genişlerken İran'ın saldırdığı ülkeler ve son durum merak konusu oldu.

İran hangi ülkelere saldırdı?

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme kapsamında birden fazla ülkedeki hedeflere saldırı düzenledi. İran'ın saldırdığı ülkeler ve hedefler şöyle sıralanıyor:

İsrail İran'ın en yoğun füze saldırılarını yönelttiği ülke oldu. Batı Şeria dahil olmak üzere İsrail topraklarına çok sayıda balistik füze fırlatıldı. Ancak İsrail hava savunma sistemleri saldırıların büyük bölümünü engelledi. İsrail tarafında 9 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan topraklarındaki ABD askeri üsleri hedef alındı. Başkent Riyad'da patlamalar duyuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üsleri de saldırıya uğradı. Abu Dabi'de bir yerleşim bölgesine düşen enkaz nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Dubai Havalimanı da İran bombardımanının hedefleri arasında yer aldı ve tüm uçuş trafiği askıya alındı.

Bahreyn'deki ABD deniz üssünün bulunduğu Juffair bölgesi vuruldu. Bölgeden dumanlar yükselirken tahliye işlemleri başlatıldı. Bahreyn havalimanı da İHA ile hedef alındı.

Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar meydana geldi. Katar'daki ABD üsleri İran füzelerinin hedefindeydi.

Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan askeri tesisleri de İran saldırılarından nasibini aldı. Her iki ülkede de bazı füzelerin önlendiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil'deki ABD üssü de saldırıya uğradı. Üsten dumanlar yükseldiği görüntülendi.

Umman neden hedef alınmadı?

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarında dikkat çeken bir ayrıntı, Umman'ın hedef alınmaması oldu. Umman, bölgede tarafsız duruşuyla biliniyor ve ABD ile İran arasında geçmişte arabuluculuk rolü üstlenmişti. İran, Umman hariç tüm Körfez ülkelerini hedef aldı.

İran-ABD savaşında son bilanço ne?

Çatışmaların ikinci gününde açıklanan bilançoya göre İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı. İsrail'de 9 ölü ve 121 yaralı bildirildi. ABD tarafında 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den de çeşitli can kayıpları raporlandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatarak enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi. Bölgedeki birçok ülke hava sahalarını sivil trafiğe kapattı. Türk Hava Yolları da Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferlerini iptal etti.