Libya’nın batısındaki Hums kenti açıklarında iki ayrı göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, toplam 91 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı. Libya Kızılayı’nın yaptığı yazılı açıklamada, ilk kazaya karışan teknede Bangladeş vatandaşı 26 kişinin bulunduğu, bunlardan 4’ünün boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. İkinci teknenin batmasıyla ilgili verilen bilgide ise 67 Sudanlı ve 2 Mısırlı olmak üzere 69 göçmenin bulunduğu, tümünün canlı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Ortak mücadele ile çalışıldı

Kızılay ve Sahil Güvenlik birimlerinin ortak müdahaleyle yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin savcılığa teslim edildiği duyuruldu.

‘Ulusal güvenlik sorunu haline geldi’

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada düzensiz göçün Libya açısından bir “ulusal güvenlik sorunu” haline geldiğine işaret ederek, ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmenin bulunduğunu söylemişti. Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmı, geçiş rotası olarak Libya kıyılarını tercih ediyor.