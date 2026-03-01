Son Mühür- ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işbirliği bir kez daha Orta Doğu coğrafyasında savaş tamtamlarının çalmasına zemin hazırladı.

İsrail ve ABD'nin hedefe koyduğu İran, geri adım atmayacağını Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve İsrail'i balistik füzelerle vurarak gösterdi.

ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırısını değerlendiren savunma sanayii analisti Anıl Şahin,

''Bence, geçtiğimiz yıl yaşanan 12 Gün Savaşı ile bugün arasında çok derin farklılıklar var'' hatırlatmasında bulundu.



İran bu kez nasıl tepki verdi?



İran'ın, 12 gün savaşına göre çok daha hazırlıklı olduğuna dikkat çeken Anıl Şahin, savaşın ilk gününe dair gelişmeleri şöyle değerlendirdi.

1. Öncelikle, ABD-İsrail bu sefer İran’ın komuta heyeti üzerinde “Şok ve Dehşet” etkisi oluşturamadı. İran, bu saldırıya hazırmış ve komuta kademesini emniyetli yerlere yerleştirmiş. Hamaney’in durumu belirsiz olsa da bu sefer geçtiğimiz yıl olduğu gibi emir-komuta zinciri kopan bir İran görmedik.



İran, bu zaafiyetini gidermiş...



2. 12 Gün Savaşı sırasında İran’ın hava savunma komuta kontrol altyapısı ve hava savunma sistemleri ağır hasar olmuştu. Bu sayede İsrail uçakları İran hava sahasına girmiş ve 15 kilometreden JDAM atarak yer hedeflerini imha etmişti.

Ancak aradan geçen süre zarfında İran bu zafiyetini bir miktar gidermiş gibi gözüküyor. ABD ve İsrail uçakları halen Stand-Off mühimmatları yoğun bir şekilde kullanarak İran’ı vuruyorlar.



Bu kez Şahid-136'larla vurdu...



3. Anlaşılan o ki İran, geçtiğimiz yıl balistik füze ve envanterinin ‘kıymetlilerini’ tam olarak sarf etmemiş, bugüne saklamış. Onca Anti-Balistik Füze Sistemi’ne rağmen İran;

İsrail, Kuveyt, Ürdün ve diğer bölge ülkelerindeki bazı stratejik hedefleri vurmayı başardı. Bunların bazılarını balistik füzeler ile bazılarını ise 12 Gün Savaşı sırasında hiç bir işe yaramayan Şahid-136’lara vurdu.



GPS sinyalleri karardı mı?



4. Geçtiğimiz yıl İsrail, İran'ın komuta kontrol ağını siber saldırılar ve yoğun EH ile felç etmişti. Ancak bu gece gördük ki, İran kendi yerel navigasyon sistemlerini ve fiber optik tabanlı yedekli haberleşme hatlarını devreye almış.

ABD ve İsrail’in bölgedeki GPS sinyallerini karartması, sadece İran’ı değil, bölgedeki sivil havacılığı ve müttefik unsurlarını da etkiliyor. İran’ın bu sefer "kör kalmaması", karşı saldırılarının isabet oranını artırdı.



Demir Kubbe ne yapacak?



5. 12 Gün Savaşı’nda İran, füzeleri parça parça fırlatmış ve Demir Kubbe/Arrow sistemleri tarafından kolayca avlanmıştı.

Bu gece ise Şahid-136'ları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri aynı anda farklı irtifalardan göndererek hava savunma sistemlerinin "angajman limitini" zorladılar.

Batı sistemleri teknik olarak üstün olsa da, "sayısal üstünlük" karşısında mühimmat maliyeti ve doldurma süresi (reload) ciddi bir kriz haline geldi.