28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının ardından İran, misilleme operasyonlarını Körfez ülkelerinden Akdeniz'e doğru genişletti. Önce Kıbrıs yönüne iki balistik füze ateşlendiği açıklandı, ardından 2 Mart gecesi Akrotiri Üssü'ne İHA saldırısı gerçekleşti. Peki, Güney Kıbrıs'ta neler oldu? İşte son gelişmeler...

İran Güney Kıbrıs'a balistik füze fırlattı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 1 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada dikkat çekici bilgiler paylaştı. Healey, İran tarafından fırlatılan iki balistik füzenin doğrudan Kıbrıs yönüne ateşlendiğini doğruladı. Adada binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Ağrotur ve Dikelya üsleri en yüksek alarm seviyesine geçirildi.

Healey, füzelerin İngiliz üslerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığı konusunda henüz net bilgi bulunmadığını belirtti. Ancak saldırıların ayrım gözetmeksizin yapıldığını ve tüm bölge personelini riske attığını vurguladı. Ayrıca Bahreyn'deki İngiliz üssünde yaklaşık 300 askerin füzelerin düştüğü noktaya yalnızca birkaç yüz metre mesafede bulunduğu ortaya çıktı.

Akrotiri Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendi

Füze tehdidinin ardından 2 Mart gece yarısı RAF Akrotiri Üssü, şüpheli bir insansız hava aracı saldırısına maruz kaldı. Limasol yakınlarındaki üste patlama sesleri duyulurken, konuşlu savaş uçakları art arda havalandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün saldırıya karşılık verdiğini resmi olarak doğruladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı. Can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, bölge halkına güvenli yerlerde kalmaları yönünde uyarı yapıldı. GKRY Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında acil toplantıya geçti.

İngiltere üslerini kullandırmayı kabul etti

Saldırının zamanlaması dikkat çekti. İngiltere hükümetinin ABD'ye İran'ın füze depolarını vurmak için Kıbrıs'taki üslerini kullanma izni verdiğinin açıklanmasının hemen ardından İHA saldırısı gerçekleşti. Bu durum, İran'ın Akrotiri'yi hedef almasının Batı'nın bölgedeki askeri varlığına yönelik doğrudan bir mesaj olduğu şeklinde yorumlandı.

İran, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Katar, BAE, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef almıştı. Kıbrıs'a yönelik saldırılarla birlikte İran'ın füzeleri ilk kez Avrupa Birliği sınırlarına ulaşmış oldu. İran Kızılayı, ABD-İsrail bombardımanlarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyururken, İran lideri Ali Hamaney'in de saldırılarda öldürüldüğü açıklandı.