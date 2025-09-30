Son Mühür - 2025-26 EuroLeague sezonu öncesinde Dubai’de gerçekleştirilen basın toplantısında, Euroleague Basketball CEO’su Paulius Motiejunas, İsrail kulüplerinin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Filistin’e yönelik eylemlerini “soykırım” olarak nitelemesinin ardından spor dünyasında da geniş yankı bulan tartışmalara karşı EuroLeague’den temkinli bir tutum sergilendi.

Motiejunas, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sporun siyasi olaylardan etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

''Politikanın spora, özellikle de basketbola karışmaması gerekir. Ancak durumu yakından takip ediyoruz."

UEFA’nın olası yaptırımlarıyla ilgili yöneltilen soruya Motiejunas daha kesin bir yanıt verdi:

''Büyük spor organizasyonlarının aldığı kararlar bizi de ilgilendiriyor. Tabii ki UEFA'nın kararını hemen takip etmeyeceğiz ama diğer organizasyonlar tepki vermeye başladığında, hatta UEFA karar alırsa biz de kulüplerle konuşacağız. Buradaki en önemli şey takımların, oyuncuların ve taraftarların güvenliği.''