Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Premier Lig temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin görev alacak. Turpin’e yardımcı hakem olarak Nicolas Danos ve Benjamin Pages eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.

Hangi kanal yayınlayacak?