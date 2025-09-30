Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Premier Lig temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.
Maçın hakemi
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin görev alacak. Turpin’e yardımcı hakem olarak Nicolas Danos ve Benjamin Pages eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.
Hangi kanal yayınlayacak?
Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.
Maçın muhtemel 11'leri belli oldu
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.