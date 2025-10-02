Son Mühür- 46 ülkeden 497 aktivistin Gazze'nin trajedisine çare olabilmek amacıyla yola çıktığı Küresel Sumud Filosu, İsrail'in müdahalesiyle karşılaşmıştı.

37'si Türk 200'den fazla aktivist İsrail güçleri tarafından gözaltına alınarak Aşdod limanına götürüldüğü belirtiliyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile "Mandla" Mandela'nın da olduğu ortaya çıktı.



Güney Afrika'dan İsrail'e tepki...



Güney Afrika, İsrail'e, Nelson Mandela'nın torununun da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri serbest bırakması çağrısında bulundu ve İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemilerine müdahalesinin ağır bir suç ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Güney Afrika, İsrail'i Gazze'deki yıkıcı savaşı nedeniyle soykırım yapmakla suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmış, İsrail ise bu iddiayı şiddetle reddetmişti.

Paris büyükelçisi ölü bulunmuştu...



Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 30 Eylül'de Paris'te kaldığı otelin 22. katından düşerek hayatını kaybetmiş, olayın cinayet mi? Yoksa intihar mı olduğu soruları cevapsız kalmıştı.

