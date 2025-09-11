Son Mühür- Siyasetin gündemi son dönemde CHP merkezli ve adliye koridorlarından gelecek kararların yarattığı tartışmalarla hareketlendi.

15 Eylül'de Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek CHP kurultay iptal davası öncesinde İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul il kongresini iptal kararıyla dikkati çekti.

Özgür Çelik'in görevden alınıp Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı süreçte, devam eden CHP İstanbul ilçe kongrelerine önce izin verilmedi ardından YSK'ya yapılan itirazla kongre sürecinin devam edeceği ortaya çıktı.

Asliye hukuk mahkemelerinin siyasi parti organlarını seçimiyle ilgili verdiği kararları mercek altına alan Anayasa Profesörü Kemal Gözler, partilerin Türk Medeni Kanunu veya Dernekler Kanunuyla değil, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunuyla düzenlendiğine işaret etti.

Özel hükümler saklıdır...



''Siyasî Partiler Kanununun 21’inci maddesi, parti kongrelerindeki seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakkında karar verme yetkisini asliye hukuk mahkemelerine değil, seçim kurullarına vermektedir.'' hatırlatmasında bulunan Gözler,

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 121’inci maddesine göre, “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır”. Aynı Kanununun 29’uncu maddesine göre de “22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır. … Bu Kanundaki özel hükümler saklıdır”. değerlendirmesinde bulundu.



Siyasi partiler kanununda o hüküm yoksa...



Gözler, ''Buna göre, siyasî partilerle ilgili konularda, Türk Medenî Kanunu ve Dernekler Kanunu, ancak 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun o konuda hüküm içermemesi durumunda uygulanabilir. Ancak bu şartla siyasî partilerle ilgili asliye hukuk mahkemeleri görevli olabilir.



Asliye hukuk mahkemesi karar veremez...



Siyasî partilerin büyük kongrelerinin ve il kongrelerinin nasıl yapılacağı, partilerin merkez ve il organlarının nasıl seçileceği ve bu seçimlere nasıl itiraz edileceği hususları, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 14 ilâ 21’inci maddelerinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. O hâlde bu konularda, Türk Medenî Kanunu veya Dernekler Kanunu uygulanamaz ve dolayısıyla da asliye hukuk mahkemeleri bu konularda karar veremezler.'' hatırlatmasında bulundu.