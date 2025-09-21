Son Mühür- İsrail askeri savcıları, İsrail ordusu Golani Tugayı'nın eski kurmay başkanı Yoav Yarom'un, Kasım 2024'te Güney Lübnan'da yaşanan bir 'olay' sırasında asker Gur Kehati'nin (20) ve araştırmacı Ze’ev Erlich'in (71) ölümlerine yol açan koşullardaki rolü nedeniyle suçlanacağını duyurdu.

Komuta zincirinde hata var...

Suçlamalar, Yarom'un olay anında ve sonrasında aldığı kararların, ölümleri engelleyebilecekken bu duruma yol açtığı iddiasına dayanıyor.

Olayın yalnızca "kaza" olarak nitelendirilmediği tespiti yapılan soruşturmada, aksine ölümlerin komuta zincirindeki bir hatanın sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yarom'a suçlama niyeti bildirildiğini ve bir duruşma için çağrıldığını belirtti. Yarom, ihmalkâr cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya.

Times of İsrail gazetesi ''Bir İsrail ordusu subayının, savaş sırasında yabancı topraklarda başka bir askerin ölümü nedeniyle suçlanması emsalsiz bir durumdur. Son yıllarda başka hiçbir subay benzer suçlamalarla karşılaşmamıştır.'' bilgisini paylaştı.