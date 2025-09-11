Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralandı. Olayın ardından İsrail ordusu, kenti sıkı kuşatma altına aldı.

Kontrol noktaları kapatıldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri Tulkerim’in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra Cebbara Köprüsü ve Annab Askeri Kontrol Noktası’nı kapatarak araçların geçişini engelledi. Bu adım, kentteki sivil hareketliliği tamamen durma noktasına getirdi.

Dükkan ve kafelere baskın

Kent merkezinde çok sayıda dükkana ve kafeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, içeride bulunan Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerin, Haduri Askeri Kontrol Noktası’na giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorlandığı belirtildi.

Güvenlik kameralarına el konuldu

İsrail askerleri, baskınların ardından birçok işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu. Şehre daha fazla askeri araç ve buldozer sevk edilirken, gözaltına alınan gençlerin sahada sorgulandğı aktarıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, patlayıcının bölgede düzenlenen bir “operasyon sırasında” infilak ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bir askeri aracın hasar gördüğü kaydedildi. Olay sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.