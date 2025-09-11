Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül itibarıyla hükümetin New York Deklarasyonu’na katılımını onayladığını duyurdu. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Margus Tsakhkna’nın, “Estonya, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için elinden gelen her şeyi yapacak” ifadeleri yer aldı.

New York Deklarasyonu nedir?

New York Deklarasyonu, 30 Temmuz’da Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde düzenlenen uluslararası konferansta kabul edildi. Katılımcılar, iki devletli çözüm çerçevesinde adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Deklarasyonda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölge halkları için adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek sağlanması hedefleri de vurgulandı.