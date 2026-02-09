Pakistan, Kriket T20 Dünya Kupası kapsamında Hindistan ile 15 Şubat’ta oynanması planlanan maç için daha önce açıkladığı boykot kararından vazgeçti. Pakistan, karşılaşmaya çıkma kararı aldığını duyurdu.

Boykot kararından dönüş

Pakistan, Hindistan’a seyahat etmeme politikası doğrultusunda söz konusu maçı boykot edeceğini açıklamıştı. Ancak yapılan diplomatik temasların ardından bu karardan geri adım atıldı ve karşılaşmanın oynanması yönünde uzlaşı sağlandı.

Karar liderler arası görüşmede alındı

Edinilen bilgilere göre karar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Anura Kumara Dissanayake arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde netleşti. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki maçın Sri Lanka’da oynanması konusunda mutabakata varıldı.

Tarafsız saha formülü devrede

Varılan anlaşma doğrultusunda, karşılaşmanın tarafsız bir ülkede oynanması kararlaştırıldı. Böylece Pakistan’ın Hindistan’a gitmeme yönündeki tutumu korunurken, turnuvanın maç takvimi de aksamamış oldu.

Turnuvada güvenlik endişeleri sürüyor

Öte yandan turnuva kapsamında bazı ülkelerin güvenlik gerekçeleriyle farklı kararlar aldığı da hatırlatıldı. Bangladeş, güvenlik endişeleri nedeniyle Hindistan’a seyahat etmeyi reddetmiş ve turnuvadaki yerini İskoçya’ya bırakmıştı.

Gözler 15 Şubat’taki dev karşılaşmada

Pakistan’ın kararıyla birlikte, kriket dünyasının merakla beklediği Pakistan–Hindistan karşılaşmasının 15 Şubat’ta Sri Lanka’da oynanması kesinleşti. Maçın, turnuvanın en çok izlenen mücadelelerinden biri olması bekleniyor.