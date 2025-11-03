İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine hava ve topçu saldırısı düzenledi. Filistin kaynakları, saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.

Han Yunus ve çevresi hedef alındı

Filistin basınında yer alan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve topçu birlikleri, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Saldırıların özellikle kentin doğu kesimlerinde yer alan Beni Suheyla beldesi ve Abasan Kebir bölgesinde yoğunlaştığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, bombardıman sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, çevredeki binalarda büyük hasar oluştuğunu aktardı.

Hansa Okulu da top atışlarının hedefi oldu

Han Yunus’ta bulunan Hansa Okulu ve çevresinin de top atışlarıyla vurulduğu bildirildi.

Filistinli görgü tanıkları, okulun çevresine çok sayıda top mermisi düştüğünü, bölgedeki sivil halkın panik içinde evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze Sivil Savunma Ekipleri, saldırının ardından olay yerine intikal ederek yaralıları hastanelere taşıdı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda kayıklar vuruldu

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde de İsrail askerlerinin saldırı düzenlediği bildirildi.