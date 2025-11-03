Son Mühür- Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran çekirdek kadroda yer alan Koray Aydın, Akşener'in koltuğa vedasının ardından Müsavat Dervişoğlu'yla girdiği liderlik yarışını kaybetmişti.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında İYİ Parti'ye veda eden Koray Aydın'ın adı bu kez CHP'ye katılacağı iddialarıyla gündeme geldi.

''CHP’ye geçeceği iddia edilen bağımsız milletvekili Koray Aydın’la görüştüm.'' diyen gazeteci İsmail Saymaz,

Aydın'ın “CHP’ye veya başka bir partiye geçmeyeceğim, hiçbir partiden aday olmayacağım. Benimle beraber İyi Parti’den ayrılanlarla, CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz.” dediğini aktardı.

Asıl soru başka...



Koray Aydın'ın açıklamalarına göndermede bulunan Ankara kulislerinin deneyimli kalemi gazeteci Sedat Bozkurt,

''Koray Aydın meselesinde Mansur Yavaş’ın adı hep öne çıkarılıyor ama burada bilinmesi gereken önemli bir detay var'' hatırlatmasında bulundu.

Koray Aydın, Ekrem İmamoğlu’na Mansur Yavaş’tan daha yakındır.'' vurgusunda bulunan Sedat Bozkurt,

''İyi Parti büyük kongresinde de İmamoğlu’nun genel başkan adayı olan Aydın için devreye girdiğini bizzat o kongredeki genel başkan adayları dillendirmişti. Aydın burada CHP’nin mevcut adayı İmamoğlu’nu, o olmazsa ve kabul etmesi halinde Mansur Yavaş’ı kastediyor. Bu ikisi olmaz ise CHP’nin adayına destek verir mi? Asıl soru bu…'' mesajı verdi.