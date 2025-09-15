UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde ve kuzeyinde güvenli bir yer kalmadığını belirtti. Lazzarini, hava saldırılarının Filistinlileri nereye gidecekleri belli olmadan göç etmeye zorladığını kaydetti.

UNRWA'nın Eş-Şati Mülteci Kampı'nda verdiği sağlık hizmetini saldırılar nedeniyle durdurmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, hayati öneme sahip su ve sanitasyon hizmetlerinin de yarı kapasiteyle verildiği aktarıldı.

Hedef Alınan Binalar Okul ve Klinikti

UNRWA'ya göre son dört gün içinde Gazze'de hedef alınan 10 bina arasında binlerce sivilin sığındığı 7 okul ve 2 klinik de bulunuyordu.