Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu vurguladı.

Sema Silkün Ün: İsrail güçleri tarafından alıkonuldum

İsrail ablukası altında temel ihtiyaç maddelerinden uzak bir yaşam sürdüren Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu’nda bulunan Gelecek Partili Milletvekili Sema Silkin Ün, sosyal medyada yayınladığı söz konusu mesajda, “Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir.” ifadeleri kullandı.

Mahmut Tanal: Türkiye’nin egemenliğinin açık ihlalidir

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama yapan ve Türk milletvekillerinin alıkonulmasının Türkiye’nin egemenliğine açık bir tehdit olduğunu savunan CHP’li Mahmut Tanal ise “Milletvekillerimiz derhal serbest bırakılsın. Uluslararası sularda Türk milletvekillerinin zorla alıkonulması, uluslararası hukukun ve Türkiye’nin egemenliğinin açık ihlalidir. Bu saldırı yalnızca bireylere değil, millet iradesine, demokrasimize ve TBMM’ye yöneliktir.” diyerek, söz konusu işlemi eleştirdi.