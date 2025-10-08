Son Mühür- Terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık yaktığı dakikalarda DEM Parti Grup toplantısında ''Biji Serok Apo'' sloganlar atılması kafaları karıştırdı.

Terörsüz Türkiye sürecine göndermede bulunan ve,

''Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.'' vurgusunda bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.'' hatırlatmasında bulundu.



O kadar çok mesaj geldi ki...



''Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.'' diyen Şamil Tayyar,

''Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor'' mesajı verdi.

