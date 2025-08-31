CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Adres bu kez Sinop oldu. Binlerce vatandaşa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Demokrasiye yürüyoruz, iktidara yürüyoruz!"

Sinop halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "21 Mart tarihinde yerel seçimlere 10 gün kala bu meydandaydık. Tarih yazacağız dedik, siz inanadınız, burada Metin Başkana güvendiniz. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de ilk günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 100 yıl sonra bir kez daha hep birlikte kurtuluşa yürüyoruz, demokrasiye yürüyoruz, iktidara yürüyoruz." dedi.

"Fakirden aldı, zengine akıttı!"

Ekonomiyi bir kez daha gündemine alan Özel, "Bu hafta TÜRK-İŞ 88 bin lira ilan etti yoksulluk sınırını. Bu rakamı biz değil TÜRK-İŞ açıklıyor. Meydanda 88 bin liradan çok evine para girenler el kaldırsın... Milletin durumu kötü. Millet yoksul, Tayyip Bey fakir sevmiyor deyince diyor ki 'Millete hakaret ediyor'... Bu millete en büyük hakaret bu güzel insanları bu maaşlara mahkum etmektir, yazıklar olsun size...

Kur korumalı mevduat ile 60 milyar lirayı fakirden aldı, zengine akıttı. Vergiyi ödemeyen de kodamanlar, çünkü siyaset bir tercih işidir. Tayyip bey fakiri sevmez, zengini düşünür, onun gönencine bakar. AK Parti'nin bir kara düzeni var. Zengini daha zengin eden, yoksulu daha yoksul yapan muhtaçlaştıran bir düzen var. Oy zamanı hatırlayıp sonra sırt çeviren bir düzen var.

Şimdi insan içine çıkabiliyorlar mı, buradan sesleniyorum: Yüzde 29 ile seni orada oturtmam. Eyy Erdoğan sandık gelecek, sen gideceksin... Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

"Yalan!"

"Ben hiç seçim kaybetmedim diyordu, küllüm yalan... Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu kaybetti, ara seçimde milletvekili adayı oldu kaybetti, sonra kendi kurduğu partisiyle uzun süre seçim kazandı. 31 mart 2024 günü CHP ve belediye başkanlarına kaybetti. Türkiye'de bir namağlup var. 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığını kazanan biri var, 5 yıl sonra İstanbul Büyükşehir'i iki kere arka arkaya kazanan biri var. 5 yıl sonra tekrar aday olduğunda 1 milyondan fazla farkla kazanan biri var. 4 kere üst üste kazanan, Erdoğan7ın korkulu rüyası Ekrem İmamoğlu var."

"Hodri meydan!"

"Buradan Erdoğan'a meydan okuyorum, bak bu meydanı gördün, cesaretin varsa, yüzün varsa Sinopluların yüzüne bakabileceksen gel haftaya buraya, hodri meydan... Sizin hemşeriniz vardı ya Diyojen... Bu saatten sonra Tayyip Erdoğan Sinop'a gelirse, hatrınızı soramaz da sorarsa, Diyojen gibi deyin, gölge etme, başka ihsan istemez... Erdoğan'ın bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı, yoruldu, yaşlandı ama o koltuğu bırakmak istemiyor. O koltuğu bırakmamak için."