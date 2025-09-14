İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin El-Rimal Mahallesi’nde bulunan Filistin Stadyumu’na saldırı düzenledi. Daha önce zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlardan biri hedef alındı. Gazze’deki sağlık kaynakları, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar El-Şifa Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerindeki panik anları ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri kameralara yansıdı.

Sivil grup da hedef alındı

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı El-Teylendi Kavşağı yakınlarında bir araya gelen sivilleri de vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen ambulanslar, yaralıları yine El-Şifa Hastanesi’ne nakletti.

Can kayıpları artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında ölü sayısının 64 bin 803’e, yaralı sayısının ise 164 bin 264’e yükseldiğini duyurdu. Son saldırılarla birlikte can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İHA