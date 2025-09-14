İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin El-Rimal Mahallesi’nde bulunan Filistin Stadyumu’na saldırı düzenledi. Daha önce zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlardan biri hedef alındı. Gazze’deki sağlık kaynakları, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar El-Şifa Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerindeki panik anları ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri kameralara yansıdı.

Sivil grup da hedef alındı

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı El-Teylendi Kavşağı yakınlarında bir araya gelen sivilleri de vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yönlendirilen ambulanslar, yaralıları yine El-Şifa Hastanesi’ne nakletti.

Can kayıpları artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında ölü sayısının 64 bin 803’e, yaralı sayısının ise 164 bin 264’e yükseldiğini duyurdu. Son saldırılarla birlikte can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor.