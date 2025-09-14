Gürsel Tekin, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine kırgın olduğunu belirterek, "Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkumuz yok. Hakkımı hepsine haram ediyorum" dedi.

"Özgür Özel'in Sözlerini Yakıştıramadım"

Parti içi tartışmaların kurumsal kimliğe zarar verdiğini savunan Gürsel Tekin, eleştirilere sessiz kalmasının korkaklıktan değil, partiyi koruma amacından kaynaklandığını söyledi. Tekin, Özgür Özel'in "Gelince korkup kaçıyorlar" ifadesine ateş püskürdü. "Bu ifadeyi Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam; yani kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir" diye konuştu. Yaşananların ardından Özel ile görüşme talebinin olmayacağını da belirtti.

"Bu Benim Son Uyarım Olsun"

Eleştirilerin ve iftiraların devam etmesi halinde konuşmak zorunda kalacağını belirten Tekin, bu açıklamayı "son uyarısı" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Gürsel Tekin, bazı televizyon kanallarını "parti kaçkını" olarak nitelendirdiği kişileri ekranlara çıkararak kendisini hedef göstermekle suçladı. Konuşmasının sonunda hislerini dile getiren Tekin, bu yayınlar nedeniyle ablasının üzüldüğünü ve ağladığını belirterek, "Ben sizin abinizim, beni bilirsiniz. Bizim kıblemiz dürüstlük, bizim kıblemiz insanlık. Ama buna da son verin; sizden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.