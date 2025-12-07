Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın bastırmasıyla 10 Ekim'den bu yana Gazze'de sağlana kırılgan barış, Batı Şeria'da İsrail saldırılarını engellemeye yetmedi.

Filistin Kolonizasyon ve Duvar Direniş Komisyonu (CRRC)'nin yayınladığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin de desteklediği rapora göre saldırıların 1523’ü İsrail ordusu, 621’i İsrailliler tarafından gerçekleştirildi.

Saldırılar Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Nablus çevresinde yoğunlaştı.

466’sı zeytin ağacı olmak üzere 1.986 ağaç kökünden söküldü.

19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurma girişimi tespit edildi.

İsrail, özellikle Sebastia bölgesinde arkeolojik koruma bahanesiyle 2 bin 800 dönüm Filistin arazisine el koydu.

46 yapı yıkıldı, 51 yapı için yıkım bildirimi yapıldı.

İsrail ordusunun koruması altında...



Gazze'de soykırıma imza atan Netanyahu hükümeti Batı Şeria'daki saldırıları "küçük aşırı bir grubun saldırısı" olarak nitelese de İsrail ordusunun saldırganlara destek verdiği biliniyor.

CRRC olayları ''Devlet destekli terör'' olarak nitelendirirken Hamas, saldırıları "faşist rezalet" olarak nitelendirdi; ulusal güçlere "direniş" çağrısı yaptı.