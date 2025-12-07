Son Mühür- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Hamas'ın Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca Gazze'de rehin tutulan son iki kişiden birinin kalıntılarını İsrail'e teslim ettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrail güçlerinin adli tıp incelemeleri için İsrail'e götürülecek "bulgular" aldığını belirtti.

Geriye kalan iki rehine ise İsrailli polis memuru Ran Gvili ve Tayland uyruklu Sudthisak Rinthalak. Her ikisi de Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği ve Gazze'de iki yıl süren yıkıcı savaşı başlatan saldırı sırasında kaçırılmıştı.



Kızılhaç aracılık ediyor...



Merkezi Cenevre'de bulunan Kızılhaç, Hamas'ın saldırısıyla başlayan savaş boyunca Gazze'deki militan gruplarla İsrail arasında aracılık yaparak , canlı rehinelerin serbest bırakılması ve naaşların teslim edilmesi için çalışmalar yürütüyor.



Daha önce İsrail'in düzenlediği hava saldırısında, yerel sağlık yetkililerinin serbest gazeteci Mahmud Vadi olarak tanımladığı Filistinli bir adam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta hayatını kaybetmişti.

İsrail tankları ölüm kustu...

Gazze yetkilileri, İsrail saldırısında bir Filistinli gazetecinin daha yaralandığını bildirdi.

Filistin Sivil Savunma Servisi, İsrail tanklarının Gazze'nin bir banliyösünde bir eve isabet ettiğini, iki kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.