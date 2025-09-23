İsrail’in Gazze’deki saldırıları dünya genelinde artan tepkilere yol açarken futbol dünyası da sessiz kalmıyor. UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), İspanya’nın “Dünya Kupası’na katılmayız” resti sonrası İsrail Milli Takımı ve kulüplerinin Avrupa’daki tüm organizasyonlardan men edilmesini görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

UEFA’dan olağanüstü toplantı

One Football’un haberine göre UEFA İcra Komitesi, bugün gerçekleştireceği toplantıda İsrail Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nden, Maccabi Tel Aviv’in ise UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılmasını oylayacak. UEFA’nın şimdiye kadar İsrail’e yaptırım uygulamaması, futbol kamuoyunda tepki çekmişti.

İspanya’dan sert çıkış

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası’na İsrail’in katılması halinde turnuvaya katılmama kararı alabileceklerini açıkladı. Bu sözler kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş destek buldu.

İspanyol milletvekili Patxi Lopez de “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgali karşısında tepki verilmesi gerekiyor. Tıpkı Rusya’nın çıkarıldığı gibi İsrail takımları da spor etkinliklerinden men edilmeli” ifadelerini kullandı.

Eric Cantona’dan UEFA’ya tepki

Filistin’e verdiği destekle bilinen Manchester United’ın efsane isimlerinden Eric Cantona da UEFA’yı eleştirdi. İngiltere’nin başkentinde binlerce kişinin katıldığı “Together for Palestine” (Filistin için bir arada) etkinliğinde konuşan Cantona, “Rusya Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA tarafından men edildi. Uluslararası Af Örgütü’nün soykırım olarak nitelediği olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail hâlâ müsabakalara katılabiliyor” dedi.