Avrupa’da yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülünü 2025 yılında Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız oyuncusu Ousmane Dembele kazandı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen törende Dembele birinciliğe ulaşırken Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal ikinci sırada yer aldı.

Ballon d’Or 2025’te zirve Ousmane Dembele’nin

France Football dergisinin her yıl düzenlediği Ballon d’Or ödül töreni Fransa’nın başkentinde gerçekleştirildi. PSG forması giyen 28 yaşındaki Ousmane Dembele, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve toplam 54 maçta attığı 35 gol ve 16 asistlik performansıyla ödülün sahibi oldu.

Lamine Yamal ikinci, Kenan Yıldız Kopa Trophy’de beşinci oldu

Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal Ballon d’Or’da ikinci sırada yer alırken, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy’nin sahibi 18 yaşındaki Yamal oldu. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise aynı kategoride beşinci sırada yer aldı.

PSG ödüllere damga vurdu

Törende PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique, en iyi teknik direktöre verilen “Johan Cruyff Ödülü”nün sahibi olurken, “Yashin Ödülü”nü de geçen sezon PSG’de forma giyen Gianluigi Donnarumma kazandı.

Önceki sezon tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncuya verilen “Gerd Müller Ödülü”nü 54 gol atan Viktor Gyokeres aldı. Yılın en iyi futbol takımı ise Paris Saint-Germain seçildi.