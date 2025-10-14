Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TCG Akhisar Açık Deniz Karakol Gemisi’nin henüz hizmete girmeden Romanya’ya satılacağı yönündeki kamuoyunda çıkan iddiaları değerlendirerek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Ekonomik kazanç ve Türkiye’nin küresel etkisini artırma fırsatı sunar

Muharip gemi satışının ekonomik kazanç sağlayacağını ve küresel etkisini arttıracağını belirten Yankı Bağcıoğlu, bu işlemlerin Türk donanmasının kuvvet hedeflerini etkilemeden yapılması gerektiğini aktararak, “TCG Akhisar Açık Deniz Karakol Gemisinin henüz hizmete girmeden Romanya’ya satıldığı ve Kasım ayı içerisinde tesliminin yapılacağı bilgisi mevcut.

Bu durum açıkça bir planlama zafiyetini ortaya koyuyor. Daha önce yaptığımız uyarıları tekrar hatırlatmakta ve tarihe not düşmekte fayda var. Özellikle muharip gemi satışı, ekonomik kazanç ve Türkiye’nin küresel etkisini artırma fırsatı sunar. Ancak bu, donanmamızın ‘kuvvet hedeflerini’ etkilemeden olmalı. 4-5 yıl önce bu gemilerin inşasını ‘acil harekat ihtiyacı’ kapsamında onaylayan harekat ihtiyaç makamları, şimdi satışa yeşil ışık yakıyor.” dedi.

“Milli menfaatleri önceleyen bir model mümkün”

Son olarak, Türkiye’nin çevre denizlerinde artan sınamalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan ve her şeye rağmen milli menfaatleri önceleyen bir modelin mümkün olduğunun altını çizen Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Çevre denizlerimizde artan sınamalarla karşı karşıyayız. Kullanım ömrü dolan gemiler yenilenmeden ve kuvvet hedefleri tamamlanmadan yapılan satışlar, milli güvenliğimiz açısından doğru mu? Ama her şeye rağmen, milli menfaatleri önceleyen bir model mümkün.

Ukrayna ve Pakistan’a korvet üretimi gibi, askeri ve özel tersanelerimiz, iyi bir planlama ile eş zamanlı olarak kuvvet hedeflerini tamamlayıp ihracat için de katkı sağlayabilir. İngiltere kendisi için Tip 26 firkateynlerini inşa ederken, eşzamanlı olarak Norveç’e de ihraç için üretim yapıyor. Türkiye de bu kabiliyete sahip. Harekat önceliği olan bir çok proje için maddi kaynak bulamaz ve gelir elde etmek için henüz beş sene önce acil harekat ihtiyacı olarak belirlediğimiz Türk bayrağı çekilmiş bir gemiyi satmak zorunda kalırken; mevcut şartlarda uçak gemisi hedefi peşinde koşmak büyük çelişki.”