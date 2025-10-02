Son Mühür- Filo’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail’in saldırısına uğradı. “Durdurulduğu” belirtilen gemiler arasında Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono yer aldı.

Mikeno Gazze kıyısına ulaştı

Baskınlara rağmen Mikeno isimli geminin Gazze kıyılarına kadar ilerlediği bildirildi. Filo Takip sistemine göre Mikeno, Gazze’ye sadece dakikalar uzaklıkta. Limana varması halinde, geminin Gazze’nin Remal ilçesinde bulunan kıyıya yanaşması bekleniyor. Ancak geminin canlı yayını kesilmiş durumda.

“Son gemi kalsa da ulaşacağız”

İsrail müdahalesinin ardından filo tarafından yapılan açıklamada, “Son gemi kalsa da Gazze’ye ulaşacağız” ifadelerine yer verildi. Mikeno’nun ilerleyişi bu açıklamayı doğrular nitelikte.

Baskın anları canlı yayında

Filo’nun internet sitesinden paylaşılan canlı yayında, Captain Nikos gemisine İsrail askerlerinin girdiği ve aktivistlerin alıkonulduğu anlar yayımlandı. Görüntülerde askerlerin gemiye zorla giriş yaptığı görüldü.

Aktivistlerin uyruğu açıklandı

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin uyruklarını açıkladı. Buna göre gözaltına alınanlar arasında 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Alman, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli ve farklı ülkelerden aktivistler bulunuyor.

“Küresel dayanışma hareketi doğuyor”

Abukeshek, saldırıların küresel tepkiye yol açtığını belirterek, “Bu aynı zamanda İsrail’in saldırılarına karşı eyleme geçen tüm şehirler için bir haykırıştır. Soykırıma karşı dayanışma içindeyiz. Bu, her türlü baskıya karşı birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur.” dedi.

Türk delegasyonundan açıklama

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu ise yaptığı açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25’e yükseldi.” ifadelerini kullandı.