Son Mühür - Dün Beşiktaş’ta ahşap bir binada çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.

Dumanlar her yeri sardı

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak’ta bulunan 3 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bazı binalara da sıçradı. Yangının oluşturduğu yoğun duman, İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’ndan bile görüldü. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sokakta yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bina çöktü

Yangın çıkan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan düşen parçalar sokakta park halinde bulunan bir otomobile zarar vererek aracı kullanılamaz hale getirdi. Alevlerin ulaştığı beş binada da maddi hasar oluştu.

Evi hasar alan Şebnem Bozoklu'dan açıklama

Oyuncu Şebnem Bozoklu da yangının çıktığı mahallede zarar gören binalardan birinde ikamet ediyor. Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, yangın haberleriyle ilgili endişelenmeyin; iyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.

Yangının ardından bölgede meydana gelen hasar, drone ile havadan görüntülendi. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.