İspanya LaLiga’da heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ederken, Real Madrid sahasında konuk ettiği Villarreal’i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Vinicius Jr. (2) ve Kylian Mbappe’nin golleriyle Madrid ekibi sahadan üç puanla ayrıldı.

Arda Güler sahaya ilk 11’de çıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Villarreal maçında milli futbolcu Arda Güler’e ilk 11’de forma şansı verdi. Genç yıldız, karşılaşmada 64 dakika görev yaptı ve yerini İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham’a bıraktı. Arda’nın performansı zaman zaman etkili olsa da İspanyol basını, genç futbolcunun maçın temposuna tam olarak uyum sağlayamadığını belirtti.

İspanyol basınından Arda Güler’e eleştiri

Maç sonrası oyuncu performanslarını değerlendiren AS gazetesi, Arda Güler’in performansına temkinli yaklaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Villarreal karşısında, son maçlarda taraftarları etkileyen Mbappe–Arda ikilisi neredeyse hiç görünmedi.”

Haberde ayrıca, Arda’nın 64 dakika sahada kaldığı süre boyunca 50’den az pas yaptığı ve bir pozisyonda rakibe kaptırdığı topun Villarreal kontratağına neden olduğu vurgulandı. Gazete, genç oyuncunun “potansiyeline rağmen bu maçta riskli kararlar aldığı” yorumunu yaptı.

Mbappe ve Vinicius’tan galibiyeti getiren goller

İkinci yarıda Real Madrid oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Vinicius Jr., 53. ve 71. dakikalarda attığı gollerle farkı yarattı. Son bölümde sahneye çıkan Kylian Mbappe, skoru 3-1’e getirerek maçın sonucunu belirledi. Villarreal’in tek golü ise 78. dakikada Gerard Moreno’dan geldi.

Arda Güler ödülünü aldı

Maç öncesinde, genç yıldız Arda Güler’e LaLiga’da “Eylül Ayının En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu” ödülü takdim edildi. Tribünlerden büyük alkış alan Arda, ödülünü aldıktan sonra taraftarları selamladı. Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maçta forma giyen milli futbolcu, şu ana kadar 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid liderliğini korudu

Bu galibiyetle puanını 21’e çıkaran Real Madrid, LaLiga’da liderliğini sürdürdü. Xabi Alonso yönetimindeki takım, önümüzdeki hafta Real Sociedad deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.