Son Mühür- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İsrail'in sportif müsabakalardan men edilmesi için harekete geçti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.

İspanya da İsrail'in karşılaşmalardan men edilmemesi halinde turnuvalara katılmayacağını duyurmuştu.

UEFA, Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıklamasının ardından gelecek hafta acil bir toplantı yapmayı planlıyor.



Dr. Sema Silkin Ün seslenmişti...



İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çeken Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Dr. Sema Silkin Ün,

''Buradan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslenmek istiyorum.'' diyerek İsrail için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu.



''Sayın Başkan biz sizi Trabzon’umuzun yiğit bir evladı olarak gördük, bildik, bakınız adınız da İbrahim. Lütfen evladı olduğunuz şehrin, isminizi koyan babanın hakkını verin.'' diyen Ün,

''Nedir bu suskunluk?

Neden İsrail’i UEFA’dan men edecek sürecin etkin bir aktörü olamıyorsunuz?

Neden soykırımcı bir devletin spor müsabakalarında işi yoktur diyemiyorsunuz?

Neden siyonizm putunu kırıp, baltayı da katliamları sadece seyreden ve kınayan uluslararası sistemin boynuna asmıyorsunuz?

Neden çağdaş nemrutların ateşine bir damla da olsa su taşımıyorsunuz?

Sizden bu ülkenin vatandaşı olarak ricada bulunuyorum.

Harekete geçin ve Avrupa’nın tüm stadyumlarını İsrail’e kapatın.

Gün gelecek siyonist işgalci devletin eli kana bulanmış katilleri o stadlarda yargılanacak.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.