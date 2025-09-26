Yağız, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde “yüksekten düşme” vakası bildirildiği ve ekiplerin olay yerine sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Son görüntüler

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifreli bir kilit ve güvenlik kamerası taktıran Güllü, görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.