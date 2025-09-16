Son Mühür- Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ve Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililerin bu eylemleri kışkırttığını sonucuna vardı. İsrail bu suçlamaları skandal olarak nitelendirdi.

İsrail'in Cenevre'deki BM Büyükelçisi Daniel Meron, raporu "skandal" ve "sahte" olarak nitelendirerek, raporun "Hamas'ın vekilleri" tarafından hazırlandığını söyledi.

Rapora göre İsrail Soykırım sözleşmesinde belirtilen 5 suçtan 4'ünü işlemiş durumda.

1. Belli bir grubu hedef alarak öldürmek

2. Bu grup üyelerine ciddi fiziki ve psikolojik zarar vermek

3. Ölüme sebebiyet verecek koşullar içine sokmak

4. Doğumları engellemek.



İdi Amin'in Ugandası bile...



İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Uyar, ''Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun İsrail'in Gazze'deki askeri harekat ve diğer icraatını inceleyen raporu. İdi Amin'in Ugandası bile bu kadar açık bir şekilde suçlanmamıştı.'' hatırlatmasında bulundu.