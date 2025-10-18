Son Mühür - UEFA'nın kısa süre önce, La Liga’daki Villarreal-Barcelona ile Serie A’daki Milan-Como karşılaşmalarının yurt dışında oynanmasına onay vermesi, hem futbolseverler hem de kulüpler tarafından tepkiyle karşılandı. Karara yönelik tartışmalar ise hızla sahaya yansıdı.

Protesto ettiler

La Liga 9. haftasında Real Oviedo'nun Espanyol'u ağırladığı karşılaşma, futbolcuların protestosuna sahne oldu. Barcelona-Villarreal maçının Miami'de oynanacağının açıklanmasının ardından, oyuncular ilk tepkilerini bu maçta gösterdi. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte her iki takım futbolcusu da 20 saniye boyunca topa müdahale etmeden sahada bekledi. Sessiz bir şekilde yapılan bu eylem tribünlerde dikkat çekti. La Liga'nın yayın rejisi ise protesto anlarını ekranlara yansıtmadı; o anlarda stadyum dışı görüntülere yer verdi. Ancak tribündeki izleyiciler, sahadaki sessiz protestoyu açıkça gözlemledi.