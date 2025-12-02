Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda performansındaki düşüşle İspanyol basınının gündemine yerleşti. Teknik direktör Xabi Alonso’nun en güvendiği isimler arasında gösterilen milli futbolcunun 11 maçtır gol katkısı verememesi, İspanya’da geniş yankı uyandırdı.

Sport: “Arda Güler çöktü”

İspanyol gazetesi Sport, Arda’nın son haftalardaki performansını “Güler çöktü” başlığıyla değerlendirdi. Haberde, düşüşün temel sebebi olarak Jude Bellingham ile yaşanan uyum problemi işaret edildi.

Bellingham’sız parladı, dönüşü sonrası geriledi

Bellingham’ın sakatlığı döneminde “fırtına estirdiği” belirtilen Arda Güler’in, İngiliz yıldızın takıma geri dönmesiyle birlikte ritmini kaybettiği yazıldı.

Gazete, iki oyuncunun aynı bölgeyi paylaşmalarının zorluk yarattığını ifade ederek şu yorumda bulundu:

“Bellingham ile pek anlaşamıyorlar. İkisi de hücum orta sahada partnerleri olmadan oynadıklarında daha çok parlıyorlar.”

11 maçtır gol yok, asist sayısı da düştü

Haberde dikkat çeken diğer veri ise Arda’nın son 11 maçtır gol atamaması oldu. Performansındaki düşüş yalnızca gol katkısıyla sınırlı değil.

Arda Güler’in:

İlk 11 maçta: 5 asist,

Son 8 maçta: sadece 1 asist,

yapması da form düşüşünün diğer göstergesi olarak sunuldu.

Mbappé ile iyi anlaşıyor

Sport’un analizinde, Arda Güler’in tüm asistlerini Kylian Mbappé’ye yapmış olması, milli yıldızın Fransız forvetle iyi bir uyum yakaladığının kanıtı olarak gösterildi. Haberde, Arda’nın sahadaki oyun tarzının Mbappé ile daha iyi örtüştüğü vurgulandı.

“Fiziksel yorgunluk gösteriyor” iddiası

Haberin sonunda Arda hakkında şu değerlendirmeye yer verildi:

“Alan ve fiziksel olarak çok tehlikeli bir oyuncu, ancak şu anda yorgunluk belirtileri gösteriyor ve Bellingham’ın yanında yerini bulmakta zorlanıyor.”

Real Madrid’de rotasyon tartışması devam ediyor

Arda Güler’in düşen performansı, Real Madrid’de kadro yapısı ve hücum rolü paylaşımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. İspanyol basını, genç yıldızın Bellingham ile sahada uyum yakalamasının takım içindeki geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.