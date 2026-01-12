Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası finali futbolseverlere unutulmaz bir El Clasico heyecanı yaşattı. Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getiren dev finalde kazanan taraf Katalan ekibi oldu.

Kral Abdullah Stadyumu’nda büyük final

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanan final mücadelesi, binlerce futbolseverin önünde büyük bir coşkuyla sahnelendi. Maç boyunca tempo bir an olsun düşmezken, tribünlerde El Clasico heyecanı zirveye çıktı.

Barcelona’dan üç gollü zafer

Barcelona, final maçında Raphinha’nın iki golü ve Lewandowski’nin skora katkısıyla rakibini 3 golle geçmeyi başardı. Katalan ekibi, etkili hücum performansıyla maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Real Madrid’in golleri yetmedi

Real Madrid’de Vinicius Junior ve Gonzalo’nun kaydettiği goller umut verse de, Madrid temsilcisinin çabası kupaya uzanmaya yetmedi.

Arda Güler oyuna sonradan dahil oldu

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 68. dakikasında Federico Valverde’nin yerine oyuna girerek final heyecanında forma şansı buldu.

Kırmızı kartla gelen son dakika gerilimi

Barcelona kaptanı Frenkie de Jong, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kylian Mbappe’ye yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın son anlarında tansiyon bir an olsun düşmedi.

16. Süper Kupa Barcelona’nın

Bu galibiyetle Barcelona, İspanya Süper Kupası’nı 16. kez müzesine götürerek turnuva tarihindeki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirdi.

Hansi Flick kupalara alıştı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan devindeki görev süresinde 4. kupasını kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.