Son Mühür- Son dönemde sosyal medyada İspanya ve Türkiye merkezli inanılmaz bir dostluk rüzgarı esiyor.

Türkiye'den İspanya'ya yönelik sıcak mesajların temelinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD Başkanı Trump'a karşı dik duruşu ana etken.

ABD'ye İspanya'daki üsleri kullanma izni vermeyeceğini açıklayarak Batı dünyasında dik duruş segileyen tek lider olarak öne çıkan Sanchez'in bu tavrına en büyük destek de Türk sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının, Türkiye'de yurt dışından büyük talep gören saç ektirme ameliyatlarına gönderme yaparak, ''Bundan böyle tek İspanyol kalmayacak'' mesajı, İspanya'da da karşılık buldu.



Başbakan Pedro Sanchez, Türkiye'den gelen sıcak ve samimi mesajlara, Türk bayraklı bir paylaşımla cevap verdi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi.



Gazeteci Hüseyin Günay'dan çağrı...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Beyaz Saray gezisi sırasında kameralere kayıt dışı söyledikleri için o dönem görev yaptığı NTV Washington Temsilciliği görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Günay, Halk Tv Londra Temsilcisi olarak Pedro Sanchezê olan ilgi sonrası dikkat çeken bir adım attı.



Sosyal medya hesabından Pedro Sanchez'i etiketleyen Günay,

''Sayın Başkan,

Türkiye'nin 80 milyon vatandaşı size âşık oldu. Bana biraz zaman ayırabilirseniz, Türkiye'deki en çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV için bir röportaj yapmak isterim.

Kabul ederseniz, ilk uçakla İspanya'ya röportaj için hemen gelirim.

Bunu çok takdir ederim.

Dikkatiniz için çok teşekkür ederim'' mesajı verdi.

Hüseyin Günay, mesajının Sanchez tarafından görünebilmesi adına sosyal medya takipçilerinden de destek istedi.