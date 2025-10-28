İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) amacı, afet ve acil durumlara yönelik müdahale çalışmalarında görev alacak afet grupları ile koordinasyon birimlerinin görev ve sorumluluklarını tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel ilkelerini belirlemektir. TAMP, ülkemizde meydana gelebilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlıkları, kurum ve kuruluşları, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve bireyleri kapsar. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), ülkemizde yaşanan afetlerden edinilen deneyimler doğrultusunda afetlere etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla hazırlanmış, ilk olarak 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı’nda gerekli düzenlemeler yapılarak 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. TAMP’ın dayanağı olan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ise 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TAMP’ta ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde ise 23 afet grubu bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kızılay Genel Müdürlüğü ana çözüm ortaklarıdır. Diğer bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlar ise destek çözüm ortağı olarak görev yapmaktadır.

TAMP’ta, etki derecesine göre müdahale seviyeleri belirlenmiştir. S1, yerel imkânların yeterli olduğu; S2, bir ilde meydana gelen afet ve acil durumlarda ilin imkânlarının yetersiz kalması durumunda destek illerin devreye girdiği; S3, ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulan; S4 ise uluslararası desteğin gerektiği durumları ifade eder.

TAMP kapsamında, afetin veya varsa ikincil afetlerin birden fazla ili etkileyebileceği durumlar için her il bazında destek iller planlaması yapılmıştır. Yapılanma, ulusal ve yerel düzeyde dikey ve yatay bir koordinasyon sistemine sahiptir.

Ulusal düzeyde koordinasyon, Afet ve Acil Durum Kurulu tarafından sağlanır. Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi’nin 522/I maddesiyle kurulan Afet ve Acil Durum Kurulu; İçişleri Bakanı başkanlığında, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Sağlık, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları, AFAD Başkanı, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Kızılay Genel Müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü’nün katılımıyla toplanır. Gerektiğinde İçişleri Bakanı’nın daveti üzerine diğer bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve konu uzmanları da toplantılara katılabilir.

Yerel düzeyde koordinasyon ise İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ile İl-İlçe AFAD Merkezleri aracılığıyla sağlanır. Kurul, ilgili valinin başkanlığında toplanır ve afet veya acil durum hallerinde herhangi bir çağrı ya da talimat beklemeksizin İl AFAD Merkezinde bir araya gelir.