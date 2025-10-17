Son günlerde AK Parti Kayseri teşkilatında üzüntü yaşanıyor. Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olan İsmail Onay’ın vefat ettiği duyuruldu. İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Onay’ın ani vefat haberi ile teşkilatta ve siyasi çevrelerde büyük bir üzüntü yaşandığını belirtti. Yaşamını genç yaşta kaybeden Onay için çok sayıda başsağlığı ve taziye mesajı yayımlandı.

Onay, partide gençler arasında aktif olarak görev aldı. Melikgazi İlçe Gençlik Kolları’nda çeşitli sosyal ve siyasi organizasyonlarda görev üstlendi. Teşkilatta sevilen biri olarak biliniyordu. Vefat haberi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu ve pek çok kullanıcı kim olduğu hakkında bilgi aramaya başladı.

Ölüm nedeni hakkında ise haberde ayrıntı verilmiyor. Sadece vefat ettiği belirtiliyor ve bu nedenle teşkilat üyeleriyle yakın çevresi büyük bir üzüntü yaşıyor.

İsmail Onay Kimdir?

İsmail Onay, AK Parti’nin Melikgazi İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev aldı. Genç yaşlarında siyasi hayatına partide başladı ve çeşitli organizasyonlarda aktif rol üstlendi. Kayseri’de ve teşkilat bünyesinde pek çok kişi tarafından tanınıyor ve seviliyordu.

Teşkilatta Yankı

Vefat haberinin ardından sosyal medyada ve siyasi arenada çok sayıda mesaj yayımlandı. Kayseri İl Teşkilatı ile birlikte farklı siyasi isimler de taziye paylaşımları yaptı. Özellikle genç teşkilat üyeleri arasında Onay’ın ölümü derin bir üzüntüye neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Şu ana kadar ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Haberde sadece vefat ettiği aktarılıyor. Onay’ın vefatı parti teşkilatında ve yakın çevresinde önemli bir boşluk yarattı.