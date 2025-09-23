Diyarbakır'da, özel bir kreşte çocuklara yönelik kötü muamele iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenler görevden alındı ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Ailelerin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir kreşe çocuklarını gönderen ailelerin, çocuklarının davranışlarındaki olumsuz değişiklikleri fark etmesiyle başladı. Aileler, çocuklarına yönelttikleri sorular sonucunda öğretmenlerin kötü muamelede bulunduğuna dair şüpheler edindi. Bu şüpheler üzerine kreş yönetiminden güvenlik kamerası kayıtlarını talep eden veliler, elde ettikleri görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Görüntülerdeki ihmal ve şiddet soruşturmayı derinleştirdi

Savcılık tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, vahim detayları gözler önüne serdi. Görüntülerde, uykudaki çocukların sert bir şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin kendi görevlerini ihmal ederek uyudukları anlar yer alıyordu. Ayrıca, bir çocuğun diğer bir arkadaşının boğazını sıkmasına rağmen öğretmenin bu duruma müdahale etmediği görüldü. Kayıtlardaki diğer şok edici anlar arasında, ağlayan çocuklarla alay edilmesi, 'düşünme köşesi' adı verilen alana zorla gönderilmeleri ve bir başka çocuğa bağırılarak fiziksel şiddet uygulanması da yer alıyordu. İddiaları reddeden kreş yönetimi, bu görüntüler karşısında zor durumda kaldı.

Bakanlık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Olayın büyümesi ve ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na yapılan şikayetler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Bakanlık, iddialara yönelik il müdürlüğünce ivedilikle inceleme başlatıldığını ve şiddet iddialarını çok yönlü araştırmak üzere bir muhakkik görevlendirildiğini belirtti. Açıklamada, şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenlerin kreş yönetimi tarafından olaydan hemen sonra görevden alındığı bilgisi verildi. Bakanlık, ayrıca devam eden dava sürecine müdahil olacaklarını ve konuyu sonuna kadar titizlikle takip edeceklerini duyurarak kamuoyuna güvence verdi.