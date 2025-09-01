Bekir Küçükdoğan, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin patronu olarak bilinen bir iş insanı. 27 Şubat 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Rodrigo Tekstil hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle kendisi ve 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme geldi. Peki, Bekir Küçükdoğan kimdir, aslen nereli, Rodrigo Tekstil olayı nedir? İşte detaylar...

Bekir Küçükdoğan kimdir?

Bekir Küçükdoğan, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetiminde yer alan bir iş insanı. Şirket, tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor ve Borsa İstanbul’da RODRG koduyla işlem görüyor. Küçükdoğan, şirketin patronu olarak uzun süredir tekstil alanında işlerini yürütüyor. Kamuoyunda iş hayatı dışında kişisel bilgilerine dair fazla detay bulunmuyor. Ancak, SPK’nın suç duyurusuyla birlikte adı geniş bir şekilde duyuldu. Küçükdoğan’ın iş dünyasındaki faaliyetleri, özellikle Rodrigo Tekstil’in borsa performansı ve hisse işlemleriyle ilişkilendiriliyor.

Doğum yeri

Bekir Küçükdoğan’ın doğum yeri ve aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi kamuoyunda yer almıyor. Rodrigo Tekstil’in İstanbul merkezli bir şirket olması ve Küçükdoğan’ın iş faaliyetlerini burada yürütmesi, onun İstanbul ile güçlü bir bağı olduğunu düşündürüyor. Ancak, aslen nereli olduğu konusunda net bir veri mevcut değil.

Rodrigo Tekstil olayı nedir?

27 Şubat 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rodrigo Tekstil (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. İnceleme sonucunda, aralarında Bekir Küçükdoğan’ın da bulunduğu 11 kişi hakkında “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. SPK, bu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine karar verdi. Suç duyurusunda adı geçen diğer kişiler Ahmet Taşkıran, Ekrem Özcan, Erhan Özcan, Hüseyin Bektaş, İlhan Öztürk, Oktay Sarı, Selçuk Patlar, Sevgi Elif Okur, Seyhan Okcu ve Yusuf Elönü olarak açıklandı. SPK’nın kararına göre, bu kişiler hisse piyasasında usulsüz işlemler gerçekleştirdi. Olay, borsa camiasında ve iş dünyasında yankı uyandırdı, ancak dava sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan detaylı bir sonuç bilgisi bulunmuyor.

Bekir Küçükdoğan, Rodrigo Tekstil’in patronu olarak iş dünyasında tanınıyor. SPK’nın suç duyurusu ve işlem yasağı kararı, onun adını daha geniş kitlelere duyurdu. Olayın yargı süreci ve sonuçları, kamuoyu tarafından takip edilmeye devam ediyor.