Son Mühür- Avrupa Birliği, doğada çözünmesi zor olan ıslak mendillerin satışını yasaklama kararı almıştı. Bu yasak, Avrupa’daki üretici firmalar ve market zincirlerine 1 Ocak 2026’ya kadar süre tanınarak, bu tarihten sonra satışların durdurulması hedefleniyor. Bu karar, Avrupa'daki çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyor ve dünyadaki diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik ediyor.

Türkiye'de benzer düzenleme yolda

Avrupa'dan gelen bu düzenlemenin ardından Türkiye’de de benzer bir düzenleme yapılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın, ıslak mendil satışının kısıtlanmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu düzenleme, market raflarındaki ıslak mendil ürünlerinin satışını zorlaştırabilir ve doğadaki çevresel etkileri azaltmayı hedefleyebilir.

Türkiye dünyanın en fazla ıslak mendil tüketen ülkelerinden biri

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, Türkiye, ıslak mendil bazlı ürün tüketimi konusunda en üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlar, ıslak mendillerin çevreye verdiği zararın yanı sıra, Türkiye’deki kanalizasyon sistemlerine de ağır bir yük bindirdiğini vurguluyor. Bu tür ürünlerin kullanımı, özellikle ev içi tesisatlarda tıkanıklıklara yol açmakta ve kanalizasyon hatlarında büyük sorunlara neden olmaktadır.

Islak mendillerin kanalizasyona zararları

İçinde kimyasal maddeler ve plastik mikropartiküller bulunan ıslak mendillerin doğada çözünmemesi, bu ürünlerin kanalizasyona verdiği zararı artırıyor. Uzmanlar, Türkiye'deki kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıkların yarısından fazlasının, doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını belirtiyor.

İklim zirvesi’nde bu adımların takip edilmesi bekleniyor

Dünyanın birçok ülkesi, Avrupa'dan gelen bu adımları takip etmeyi planlıyor. Türkiye de, 1 Ocak 2026 tarihine kadar yapılacak düzenlemeleri göz önünde bulundurarak, çevreye zarar veren ürünlerin kullanımını kısıtlamayı hedefliyor. 197 ülkenin katılacağı 2026'daki İklim Zirvesi COP31'de, bu tür çevresel adımların tüm ülkeler tarafından devreye alınması bekleniyor.