Son Mühür- ABD merkezli bir firmanın geliştirdiği “altın kiralama sistemi”, Türkiye’de uygulanmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Model, vatandaşların evlerinde tuttukları fiziki altınları işletmelere kiralayarak düzenli gelir elde etmesini hedefliyor. Sistemle birlikte yaklaşık 4.500 ton yastık altı altının ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Yastık altı altın 300 milyar dolar değerinde

Ekonomistler, Türkiye’de hanehalklarının yaklaşık 4.500 ton — piyasa değeriyle 300 milyar dolara yakın — altın biriktirdiğini belirtiyor. Altın kiralama modeli, hem vatandaşlara pasif gelir imkanı sunmayı hem de ülke ekonomisine önemli miktarda likidite sağlamayı amaçlıyor.

Altın kiralama sistemi nasıl işliyor?

ABD ve Avrupa’da kuyumculuk, rafineri ve sanayi sektörlerinde kullanılan yöntem, Türkiye’de de benzer şekilde uygulanacağı iddia ediliyor. Modelin işleyişi şöyle özetleniyor:

Altının Teslimi ve Kayıt: Vatandaşlar, sahip oldukları altınları bankalar, rafineriler veya lisanslı aracı kurumlara teslim ediyor. Altının gramajı ve ayarı resmi olarak kaydediliyor.

Kiralama Sözleşmesi: Altın, 3, 6 veya 12 aylık sözleşmelerle kiralanıyor. Sözleşmede kira getirisi oranı net şekilde belirleniyor.

Altının Kullanımı: Kiralanan altın, anlaşmalı firmalar tarafından üretim veya ticari faaliyetlerde değerlendiriliyor.

Aylık Getiri: Altının gramajına göre hesaplanan kira geliri, vatandaşlara aylık olarak ödeniyor. Ödemeler altın, TL veya döviz cinsinden yapılabiliyor.

Altının Geri İadesi: Kiralama süresi sonunda altın, teslim edildiği gram ve ayarda eksiksiz şekilde geri veriliyor. İstenirse süreç yeniden başlatılabiliyor.

Vatandaşlar için öne çıkan avantajlar

Evde tutulan altın, düzenli gelir kaynağına dönüşüyor.

Kaybolma, çalınma ve saklama riskleri ortadan kalkıyor.

Getiriler, altın, TL veya döviz cinsinden alınabildiği için yatırımcılara esneklik sağlıyor.