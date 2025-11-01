Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için kura çekimi gerçekleştirildi. DEÜ Rektörlük Yerleşkesi Bordo Salon'da noter huzurunda yapılan kura çekimine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak, iş dünyasına uyum sürecini desteklemek ve maddi katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Kura çekimi, DEÜ’nün resmi yayın kanalı üzerinden canlı olarak takip edildi.

4 bin öğrenci programdan yararlanacak

Türkiye genelinde en yüksek kontenjana sahip üniversiteler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesinde, bu yıl 4 bin öğrenci İŞKUR’un teorik ve pratik eğitimlerinin yanı sıra kısmi zamanlı iş gücü programlarına katılacak. DEÜ bünyesinde açılan 40 programa 5 bin 467 öğrenci başvuru yaptı.

“Kontenjanın tamamını doldurmayı hedefliyoruz”

Kura çekimi öncesinde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programın hem öğrencilere hem üniversiteye önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir önceki dönem Türkiye’de en çok kontenjan sağlanan üniversite biz olduk. Bu yıl da Türkiye’de üç üniversiteye verilen en yüksek kontenjan olan dört bin kişilik kotaya sahibiz. Hedefimiz bu kontenjanın tamamını doldurmak. Bu çalışma, öğrencilerimizin çalışma hayatına hazırlanması açısından çok kıymetli.”

“En başarılı yürütülen üniversitelerden biri”

İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, programda DEÜ’nün örnek bir başarıya imza attığını belirtti: “Geçtiğimiz yıl kontenjanını en verimli şekilde kullanan üniversiteler arasında yer aldı. Bu proje, gençlerimize hem iş kültürü kazandırıyor hem sosyal çevre sunuyor hem de günlük harçlık desteği sağlıyor. Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesin; program önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.”

Mezun noterden duygu dolu sözler

Kura çekimini gerçekleştiren ve DEÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan Urla 2. Noteri Saime Kırındı, yıllar sonra mezun olduğu üniversitede böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti: “45 yıl sonra üniversitemde bu projenin parçası olabilmek büyük gurur. Bu tür projelerin artarak sürmesini diliyorum.”

Sonuçlar 3 Kasım’da açıklanacak

İlk kurayı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz çekti. Program sonuçları 3 Kasım 2025 tarihinde üniversitenin resmi internet sayfalarından duyurulacak. Asil listede yer alan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler, teslim yeri ve tarihleri de aynı duyuruda yer alacak.