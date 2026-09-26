Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2026 KPSS maratonunda heyecan zirveye ulaştı. Eylül ayı ortasında Alan Bilgisi oturumlarının da tamamlanmasıyla birlikte adaylar, yayımlanan cevap anahtarlarından yaptıkları net hesaplarının ardından gözünü resmi puanlara çevirdi. Sınav sonucuna göre kariyerine yön verecek olan adaylar "KPSS puanları ne zaman erişime açılacak?", "ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte açılacak?" sorularını araştırmaya koyuldu. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek? Adayların puanları kaç yıl geçerli sayılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav ve sonuç takviminde yer alan bilgilere göre 2026 KPSS Lisans sınavı sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanacak. Sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM, sonuçları gün içinde adayların erişimine sunacak. Adaylar belirlenen tarihten itibaren aldıkları puanları sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

7 Ekim tarihinde duyurulacak 2026 KPSS lisans sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Kamu kurumlarının açacağı A grubu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, talep etmeleri ve puanlarını yükseltmek istemeleri halinde bir sonraki KPSS oturumlarına da katılım sağlayabilecek.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.