Yeni akademik yılda verilecek tutarlar netlik kazanırken, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor ve kaç lira ödenecek soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Belediye yönetimi, artan hayat pahalılığı karşısında gençlerin yükünü hafifletmek amacıyla destek bütçesini rekor seviyeye taşıdı.

Müjde erken geldi. Geçtiğimiz dönemlere kıyasla hem kişi başı ayrılan kaynak hem de faydalanacak genç sayısı ciddi oranda yükseldi.

İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB burs başvuruları için resmi takvim henüz ilan edilmedi; belediyenin müracaat ekranını eylül ayının son günlerinde erişime açması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül günü başlayan kayıt maratonunun bu yıl da benzer bir tarihte düğmeye basılarak başlatılacağı tahmin ediliyor.

Gözler resmi duyuruda. Öğrencilerin başvuru tarihini kaçırmamak adına belediyenin resmi kanallarını sıkı takip etmesi gerekiyor.

Destek Türü Destek Tutarı Kontenjan Genç Üniversiteli bursu 20.000 TL 125.000 öğrenci Ulaşım desteği (abonman) Aylık 653 TL 30.000 öğrenci Giyim ve kıyafet yardımı 5.000 TL 20.000 öğrenci

Genç Üniversiteli eğitim desteği paketinde neler var?

İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından paylaşılan detaylara göre, bu dönem tam 125 bin üniversite öğrencisinin hesabına karşılıksız 20 bin TL nakit destek yatırılacak. Projeye ayrılan toplam finansman kaynağı ise 2 milyar 500 milyon lirayı buluyor. Rakamlar yüzleri güldürdü.

Belediye yalnızca nakit eğitim yardımıyla yetinmiyor; gençlerin ulaşım ve giyim gibi temel masraflarına da el uzatıyor. Yeni dönemde 30 bin gencin aylık 653 liralık toplu taşıma abonman faturası karşılanırken, 20 bin üniversiteliye de tek seferlik 5 bin lira tutarında kıyafet desteği veriliyor.

İBB burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Burs başvuruları doğrudan dijital platformlardan toplanıyor; adayların gencuniversiteli.ibb.istanbul internet adresine veya İstanbul Senin mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Form doldururken sisteme yüklenecek öğrenci belgesi, transkript, aile gelir durumu evrakı ve ikametgah bilgilerinin eksiksiz olması şart koşuluyor.

Eleme süreci titizlikle yürütülüyor. Hanedeki kişi başına düşen gelir miktarı, başarı durumu ve özel kontenjan şartları puanlanarak en çok ihtiyaç duyan öğrenciler belirleniyor. İnceleme sürecinin ardından hak kazanan gençlerin bursları üç taksit halinde banka hesaplarına yatırılacak.