İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine hem mesleki beceri kazanımı hem de kamu kurumlarında kısmi zamanlı iş imkânı sağlayan bir destek modeli olarak her yıl gündeme geliyor. Bu yıl için programın kontenjanı ve başvuru süreci büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan protokoller kapsamında yürütülen program sayesinde, gençlerin aktif olarak iş hayatına katılımı ve becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada programın kontenjanının 150 bin öğrenciye çıkarıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 100 bin öğrenci faydalanırken, bu yıl talep üzerine yeni kontenjan artışı gerçekleştirildi. Hedef ise 2028 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyon üniversite öğrencisinin bu programdan yararlanmasını sağlamak.

İŞKUR Gençlik Programına Başvuru Tarihi ve Detayları

Başvuru tarihleri, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ilan edilecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte, başvuru ekranlarının Ekim ayı içerisinde açılması bekleniyor. Adaylar, genclik.iskur.gov.tr ve iskur.gov.tr adresleri ile e-şube üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Program, öğrencilere esnek çalışma imkânı sunarken, kamu kurumlarında uygulamalı iş deneyimi sağlıyor.

Başvuruda bulunabilecek öğrenciler devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimde yer alan aktif öğrencilerden oluşuyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programa dâhil edilmiyor.

Kontenjan ve Teknik Ayrıntılar

Bu yıl kontenjan 150 bin öğrenciye çıkarıldı. Geçmiş dönemlerde 100 bin öğrencinin faydalandığı program, gençlerin iş hayatı ve kamu kurumlarıyla tanışmasını sağladı. Program kapsamında stajyer öğrenciler kurumlarda kısmi zamanlı çalışma şansı elde ediyor. Mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinde bu programda yer almak büyük avantaj sunuyor. Hedef olarak 2028 yılı sonuna dek 1 milyon öğrencinin bu imkândan faydalanması planlanıyor.

Başvuru Şartları ve Uygulama Süreci

Programa başvuru için devlet üniversitelerinde örgün eğitimde yer almak gerekiyor. Online başvuru ile başvuran adaylar, başvuru ekranlarında temel kimlik, öğrenci ve iletişim bilgilerini paylaşacak. Seçilen adaylar kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde yarı zamanlı iş deneyimi kazanacak.

İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin mesleki gelişim ve iş gücüne entegrasyonunu sağlayan önemli bir fırsat sunuyor. Kontenjan rakamları ve yeni başvuru süreciyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Üniversite hayatı boyunca hem teorik bilgi hem iş deneyimi isteyen öğrenciler için program eşsiz bir avantaj oluşturuyor.