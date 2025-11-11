Olay sabah saat 07.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarında bulunan geniş otluk alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Tarık B. ve bir arkadaşı soğuk hava nedeniyle ısınmak için ateş yaktı. Bir süre ateşin etrafında oturan ikili, alkol de aldı ve sohbet etmeye devam etti.

Alkolün etkisiyle uyuyakaldılar

Ateşin başında bir süre oturan iki arkadaş, alkolün de etkisiyle uykuya daldı. Dengesiz şekilde yanmakta olan ateş bir süre sonra kontrolsüz şekilde büyüdü. Tarık B.’nin hemen dibinde yanan ateş, kıyafetlerine doğru yayıldı.

Alevler pantolonunu tutuşturdu

Ateşin kıvılcımları önce Tarık B.’nin ayak kısmındaki pantolonuna sıçradı. Birkaç saniye içinde alevler pantolonunu sarınca Tarık B. acıyla uyanarak panik içinde ayağa fırladı. O sırada arkadaşının da uyandığı belirtildi.

Arkadaşı alevlere müdahale etti

Kıyafetleri tutuşan Tarık B., yerden aldığı toprak ve ot parçalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumu fark eden arkadaşı hızla müdahale ederek alevleri bastırdı. O anlarda Tarık B.’nin büyük acı yaşadığı ve bağırdığı ifade edildi.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tarık B.’nin bacaklarında geniş yanık alanları tespit edildi.

2’nci derece yanık oluştu

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarık B.’nin bacaklarında 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Yaralının durumu detaylı incelendikten sonra yanık tedavisinin daha kapsamlı yapılabilmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Tedavisi devam ediyor

Yanık ünitesinde müşahede altına alınan Tarık B.’nin tedavisinin sürdüğü, yanık alanlarının duruma göre pansuman ve ilaç tedavisiyle takip edildiği öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayın meydana geliş şekline ilişkin polis ekiplerinin soruşturma başlattığı belirtildi. Ateşin kontrolsüz şekilde yakılması ve güvenlik önlemlerinin alınmaması da inceleme kapsamında değerlendiriliyor.