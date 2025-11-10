Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşi F.A.'nın şikayetleri üzerine hakkında tam 21 ayrı soruşturma açılan otobüs muavini Uğur A., bu hukuki süreçten aklanarak çıktı. Farklı illerde açılan soruşturmaların 19’u takipsizlikle sonuçlanırken, hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından açılan iki ceza davasında da Uğur A. beraat ettiğini duyurdu.

21 ayrı soruşturma ve sürekli suçlamalar

2018 yılında evlenen ve iki kız çocuğu sahibi olan Uğur A. ve F.A. çifti, 2023 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecine girdi. Bu süreçte F.A., eşi Uğur A. hakkında darp, tehdit, çocukları öldürme tehdidi, iftira ve suç uydurma gibi çok sayıda iddia ile Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcılıklarına 21 ayrı suç duyurusunda bulundu.

F.A., dilekçelerinde eşinin koruma kararına rağmen kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, hatta çocuk istismarı ve dolandırıcılık gibi suçları normalleştirdiğini öne sürdü. Ancak, savcılıklar yürütülen soruşturmaların 19’unda, ileri sürülen iddialarla ilgili yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararı verdi. Sadece ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından açılan iki ceza davası da Uğur A.’nın beraat etmesiyle sonuçlandı.

"Yargı süreçleri kötüye kullanıldı, 34 aydır çocuklarımı göremiyorum"

Hakkındaki iddialara karşı harekete geçen Uğur A. da eşi F.A. hakkında asılsız suçlamalar, sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturmalar halen devam ediyor.

Yaşadığı süreci "psikolojik olarak yıpratıcı" olarak nitelendiren Uğur A., eşinin yargı süreçlerini kötüye kullandığını iddia etti. Eşinin sürekli aynı iddialarla şikayetçi olduğunu belirten Uğur A., "Eşim, kendisine bir şey aldırmak istediğinde bile çocuklarımı bahane ederek iftira atmakla tehdit etti. En son eşimle ilgili canlı sohbet hatlarında üyelik yaptığını öğrendim. Bu suçlamalar nedeniyle 2023'ten bu yana 21 soruşturma, 24 ifade verdim," dedi. Uğur A., bu süreçte çocuklarının devlet korumasına alındığını ve 34 aydır onları göremediğini belirterek, evlilikleri boyunca eşine veya çocuklarına karşı asla cinsel istismar, şiddet veya argo bir davranışı olmadığını savundu.