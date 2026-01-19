Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel’e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasında mahkeme kararını verdi. Yargılama sonucunda üç sanık 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, üç sanık hakkında beraat kararı çıktı.

72 kişinin hayatını kaybettiği otel yıkımı yargıya taşındı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Grand İsias Otel’de, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen sporcular ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Otelin yıkılmasına ilişkin kamu görevlilerinin sorumluluğu yargı önüne taşındı.

Belediye görevlileri ağır cezada yargılandı

Grand İsias Otel davasının kamu görevlileri ayağında, aralarında belediyede görevli isimlerin bulunduğu 6 sanık, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandı. Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık: Görev ihmali bilinçli taksir niteliğinde

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli kamu personelinin binanın proje, yapım ve kullanım aşamalarında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. Sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca mevcut adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu, tutuklamaya gerek bulunmadığı ifade edildi.

Taraflar dinlendi, karar duruşması yapıldı

Müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık müdafilerinin beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmada, depremde yakınlarını kaybeden aileler de hazır bulundu.

Üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilirken, tutuklama talepleri oy birliğiyle reddedildi.

Üç sanık hakkında beraat kararı verildi

Daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında ise atılı suç bakımından kusurlarının sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Karar deprem davaları açısından emsal niteliğinde

Grand İsias Otel davasında verilen karar, deprem sonrası açılan kamu görevlilerine yönelik yargılamalar açısından emsal nitelikte değerlendirilirken, dosyanın üst mahkemeye taşınabileceği belirtildi.